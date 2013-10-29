Участники программы "Время героев Петербурга" готовятся к защите итоговых работ

В Петербурге участники первого потока кадровой программы "Время героев Петербурга" готовятся к защите итоговых работ. Обучение уже завершено, и они разрабатывают проекты, которые направлены на улучшение условий для горожан, рассказали в Смольном 24 марта.

Преподаватели помогают бойцам в подготовке финальных презентаций: идет обучение структурированию идеи, цели и решения, а также взаимодействию с аудиторией во время защиты. О процессе подготовки сообщил бизнес-тренер Андрей Колесников, участник программы Эдуард Посохов поделился впечатлениями от занятий.

Ранее слушатели программы поучаствовали в профориентационных беседах. Форумы и встречи с потенциальными работодателями помогают определить свое направление и повысить шансы на трудоустройство.

