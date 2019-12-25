Депутат петербургского ЗакСа предложил временно лишать прав из-за долгов по штрафам

Свое обращение депутат направил начальнику ГИБДД, генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову.

Депутат петербургского ЗакСа Павел Крупник выступил с инициативой временно лишать водительского удостоверения автомобилистов, у которых имеется более 10 неоплаченных штрафов. Об этом сообщает RT.

Депутат пояснил, что некоторые недобросовестные водители до сих пор пренебрегают ПДД, но даже крупные задолженности по штрафам позволяют им вновь садиться за руль.

Крупник считает целесообразным "замораживать" водительские права автовладельцев за неуплату штрафов. Свое обращение депутат направил начальнику ГИБДД, генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову.

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Фото: Piter.tv