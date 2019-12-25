Жителей Петербурга и Ленобласти предупредили о вредоносных приложениях под видом "антирадаров"

При загрузке якобы бесплатных сервисов для просмотра дорожных камер со счетов жертв списывались деньги.

Мошенники стали распространять вредоносные приложения под видом "антирадаров". Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, при загрузке якобы бесплатных сервисов для просмотра дорожных камер со счетов жертв списывались деньги.

Злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение в анонимных каналах и через "пиратские" сайты под видом АРК-файлов: DPS_RADAR (1).apk, GDEDPS.apk, Антирадар.apk, Антирадар_камеры.apk и PDS-Radar.apk.

Сценарий почти всегда одинаков: человек видит рекламу "полезного приложения", скачивает APK. После установки программный модуль получает доступ к банковским приложениям или SMS, что позволяет совершать несанкционированные списания. Пресс-служба МВД России

Ранее в Сбербанке рассказали о новой схеме мошенников с дипфейками медиаперсон.

Фото: pxhere