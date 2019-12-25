В партии привезенного в Петербург бразильского арахиса обнаружен жук-вредитель

Специалисты провели исследование груза и установили факт заражения скрытноедом остроугольным (Cryptophagus acutangulus Gull).

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора провело проверку качества и безопасности зерна и зернопродуктов, прибывших морским путем в морской порт Петербурга. В ходе инспекции выяснилось, что партия бразильского лущеного арахиса объемом 125 тонн, предназначенная московскому предприятию, нарушает требования технического регламента Таможенного союза "О безопасности зерна".

Специалисты лаборатории ФГБУ "Центр оценки качества агропромышленной продукции" провели исследование груза и установили факт заражения насекомым-вредителем зерна — скрытноедом остроугольным (Cryptophagus acutangulus Gull). Учитывая полученные результаты анализа, ввоз данной партии продукта на территорию России был признан недопустимым.

Стоит отметить, что скрытоед остроугольный представляет собой мелкого жука размером 2,3–2,8 мм с овально-продолговатым телом коричневато-ржавого окраса, покрытого мелкими волосками. Жук внешне схож с малым мучным хрущаком. Предпочитает влажные места обитания, питается грибковыми культурами и гниющими растениями. Чаще встречается под древесной корой, в лесной подстилке, земле, гнездах насекомых, подвалах и складских помещениях. В хранилищах зерна формирует целые колонии, повреждает сырой урожай, обходя стороной сухие запасы.

Ранее мы сообщили о том, что с января в Петербурге уничтожили почти 10 тыс. зараженных цветов.

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