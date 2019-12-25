Диетолог: употребление хурмы в больших количествах грозит расстройством желудка

От употребления ягоды нужно отказаться людям с сахарным диабетом, запорами, диареей и геморроем.

Эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Ульяна Румянцева рассказала, что хурма обладает не только диетическими свойствами. В ягоде содержится значительное количество танинов, которые ухудшают способность организма переваривать пищу. Об этом сообщили "Известия".

Что касается полезных свойств хурмы, то она содержит в себе 50-55 килокалорий на 100 граммов. Ягода богата железом, йодом, магнием, кальцием, калием, марганцем, витаминами А, Е, С.

При этом, если употреблять хурму в больших количествах, то может возникнуть расстройство желудка. От употребления ягоды нужно отказаться людям с сахарным диабетом, запорами, диареей и геморроем. Лучше есть не более одной хурмы в день.

Однако употребление хурмы в больших количествах грозит расстройством желудка. От ее употребления в пищу следует воздержаться пациентам сахарным диабетом, а также людям, страдающим геморроем, запорами и диареей. Диетолог посоветовала в среднем позволять себе по одной хурме в день.

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