В Петербурге терапевт рассказала о вреде аромаингаляторов

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" терапевт и кардиолог Анна Ратникова рассказала, как аромаингаляторы могут навредить здоровью.
Свежее исследование показало, что в аромаингаляторах содержатся вредные вещества. Например, толуол при вдыхании может вызвать головокружение, головную боль и тошноту.
Не исключено, что после хронического воздействия вещества на организм начнут поражаться головной мозг и центральная нервная система. А это приводит к поражению внутренних органов – печени, почек и сердца.
Подростки воздействие чувствуют сразу. Естественно возникает ощущение некой эйфории, головокружения, и они действительно становятся заложниками так скажем "ласкового убийцы". При хроническом воздействии последствия могут быть достаточно пагубными.
Анна Ратникова, терапевт
По словам специалиста, есть психологическое и химическое привыкание.
Не все производители говорят о тех веществах, которые содержатся в этих аромасмесях. Некоторые воздействуют на нервную систему и вызывают привыкание.
Анна Ратникова, терапевт
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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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