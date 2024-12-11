В Петербурге терапевт рассказала о вреде аромаингаляторов

Толуол при вдыхании может вызвать головокружение, головную боль и тошноту.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" терапевт и кардиолог Анна Ратникова рассказала, как аромаингаляторы могут навредить здоровью.

Свежее исследование показало, что в аромаингаляторах содержатся вредные вещества. Например, толуол при вдыхании может вызвать головокружение, головную боль и тошноту.

Не исключено, что после хронического воздействия вещества на организм начнут поражаться головной мозг и центральная нервная система. А это приводит к поражению внутренних органов – печени, почек и сердца.

Подростки воздействие чувствуют сразу. Естественно возникает ощущение некой эйфории, головокружения, и они действительно становятся заложниками так скажем "ласкового убийцы". При хроническом воздействии последствия могут быть достаточно пагубными. Анна Ратникова, терапевт

По словам специалиста, есть психологическое и химическое привыкание.

Не все производители говорят о тех веществах, которые содержатся в этих аромасмесях. Некоторые воздействуют на нервную систему и вызывают привыкание. Анна Ратникова, терапевт

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)