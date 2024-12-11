Петербургский онколог поделился примерами победы над раком

По словам Алексея Филиппова, примеры пациентов, которые, несмотря на возраст и диагноз, показали необычайную стойкость, победили болезнь и продолжили активную жизнь, встречаются довольно часто.

В канун Всемирного дня борьбы с онкологией, который ежегодно отмечается 4 февраля, врач-онколог и хирург Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Госпиталя для ветеранов войн Алексей Филиппов поделился с "Петербургским дневником" своими мыслями о роли современных технологий в раннем выявлении рака.

Алексей Сергеевич отметил, что, при возникновении подозрения на злокачественное новообразование, нужно следовать всем медицинским рекомендациям для подтверждения или исключения диагноза. Если диагноз подтвердился, необходимо точно выполнять предписанное лечение, направленное на облегчение симптомов и улучшение самочувствия.

Концентрация на ближайшем будущем помогает легче справляться с ситуацией. Хотя рак — серьёзное заболевание, часто приводящее к печальным исходам, современные диагностические методы позволяют обнаружить его на ранних стадиях, когда вероятность успешного лечения намного выше. Многие пациенты ведут активную жизнь долгие годы после постановки диагноза, регулярно посещая медицинские осмотры и взаимодействуя с докторами. Не стоит сосредотачиваться на страхах о том, что произойдёт через пять-десять лет. Гораздо полезнее направить свои силы на подготовку к предстоящим этапам терапии — операции, лучевой терапии или химиотерапии. Эти процедуры требуют значительного физического и психологического напряжения, поэтому важно подходить к ним максимально подготовленным.

По словам онколога, примеры пациентов, которые, несмотря на возраст и диагноз, показали необычайную стойкость, победили болезнь и продолжили активную жизнь, встречаются довольно часто. Филиппов помнит одну женщину, которой врачи прогнозировали всего два-три месяца жизни. Подобные прогнозы, к сожалению, до сих пор делают в медицине, однако они не всегда точны. Через пять лет после такого мрачноватого прогноза она пришла ко врачу и рассказала, что ей тогда обещали считанные месяцы, а она прожила целых пять лет. Более того, у неё не было никаких признаков скорой кончины. Напротив, она была полна сил, занималась спортом, участвовала в марафонах, творчески самовыражалась, создавая игрушки для детей. Эта история вдохновляет многих пациентов своим примером стойкости и желания жить.

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Фото: Юлия Николаева / "Петербургский дневник"