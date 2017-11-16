Вратарь сборной России Андрей Лунев выписан из больницы после страшной травмы

Петербургские врачи выписали Андрея Лунева из больницы. Футболист восстанавливается, но пока что не готов выйти на поле.

Жизни вратаря "Зенита" и сборной России больше ничего не угрожает. Он не нуждается в постоянном наблюдении со стороны врачей.

Сегодня, 16 ноября, официальный аккаунт сборной России по футболу в Twitter сообщил, что Андрея Лунева выписали из больницы в Петербурге. Туда спортсмен попал после тяжелого столкновения с испанцем Родриго на "Зенит-Арене". Сборная России пожелала голкиперу скорее возвращаться в строй. При этом информация о точных сроках восстановления Андрея Лунева пока что не появилась.

Ранее Piter.TV писал, что появились фото и видео вратаря Андрея Лунева в больнице после матча с Испанией.