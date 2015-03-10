Вратарь сборной России Андрей Лунев подписал контракт с немецким "Байером"

Соглашение действительно до 2023 года.

Вратарь сборной России по футболу подписал контракт с немецким футбольным клубом "Байер". Об этом РИА Новости рассказал представитель футболиста Антон Смирнов. Он добавил, что соглашение действительно до 2023 года.

Ранее немецкое издание "Bild" сообщило, что Лунёв прибыл в Леверкузен для прохождения медицинского обследования перед трансфером.

Летом этого года у Лунева истек срок контракта с петербургским "Зенитом", за который он выступал с конца 2016 года. В клубе вратарь провел 118 матчей. Ещё 7 матчей Лунев сыграл в составе национальной сборной.

Также на днях стало известно, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России по футболу Черчесовым. В настоящее время РФС ищет человека, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата 2022-го года.

Фото: fc-zenit.ru