Появились фото и видео вратаря Андрея Лунева в больнице после матча с Испанией

Андрей Лунев, вратарь сборной России по футболу: последние новости. Голкипер получил тяжелую травму головы в игре со сборной Испании. Появились фото и видео Андрея Лунева, попавшего к медикам.

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев получил тяжелую травму в матче с национальной командой Испании. На 88-й минуте матч Родриго Морено нанес удар коленом в лоб голкиперу. После этого Андрей Лунев на короткое время потерял сознание, а затем был отправлен с поля в больницу. Канал Piter.TV собрал последние новости о состоянии одного из лучших вратерей Чемпионата России.

Андрей Лунев, последние новости

Сегодня, 15 ноября, на следующий день после игры, наконец-то стал известен диагноз травмированного голкипера. Пресс-служба сборной России со ссылкой на петербургских врачей сообщила, что у вратаря сотрясение головного мозга. Кроме того, Андрей Лунев получил скальпированную рану лобной области. Это значит, что после удара коленом по голове, у петербуржца отслоилась часть кожи. Ему буквально взрезали лоб хлестким ударом ноги.

Сейчас Андрей Лунев находится в сознании, его жизни ничего не угрожают. При этом в СМИ до сих пор не появилась информация о возможных сроках восстановления спортсмена. Уже известно, что еще один день Андрей Лунев проведет в больнице. Ему необходимо постоянное наблюдение со стороны врачей.

Сам Андрей Лунев просит фанатов не переживать за него. Он направил своим поклонникам оптимистическое сообщение.

"Не волнуйтесь, со мной всё нормально! Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!" Андрей Лунев, вратарь сборной России по футболу

К записи Лунев прикрепил свое фото с перебинтованной головой. При этом на камеру вратарь показал "большой палец" и сумел улыбнуться.

Отметим, что помимо этого фото в Сети появилось видео, снятое в подтрибунном помещении "Зенит-Арены". Людям удалось снять момент погрузки футболиста в машину скорой помощи. На уникальных кадрах видно, что Лунев не встает с носилок, при этом находясь в сознании. На лице у атлета кровь, а весь лоб плотно забинтован врачами сборной.

Видео: ФК "Зенит", социальные сети