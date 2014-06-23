В СПбГПМУ пятимесячной девочке из Ульяновска удалили гигантскую опухоль сердца

В настоящее время врачи и психологи вуза постоянно находятся на связи с ее родителями.

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) удалили гигантскую опухоль сердца пятимесячной девочке из Ульяновска. Об этом сообщили в вузе 22 ноября.

У ребенка диагностировали очень редкую и опасную патологию. Сложная операция длилась 10 часов, из них продолжительность искусственного кровообращения составила 6,5 часов, а пережатие аорты длилось 3,5 часа.

По словам врачей, девочка появилась на свет в середине июня. На 36-й неделе беременности, во время ультразвукового исследования, у плода выявили кардиопатологию: объемное неоднородное образование в сердце. При этом ребенок родился доношенным, с весом 3216 граммов. Но состояние малышки начало быстро ухудшаться.

Опухоль перекрывала путь оттока крови из левого желудочка и деформировала митральный клапан. Но новорожденная продолжала бороться за жизнь и развиваться. Ее родители и ульяновские медики искали специалистов, которые смогут удалить опухоль, поскольку по месту жительства сделать это было невозможно.

Запросы направили в больницы Казани, Калининграда, федеральные медицинские центры в Москве, но найти решение проблемы не удалось. А к ноябрю образование увеличилось почти в три раза: его масса оказалась более чем втрое больше массы сердца.

Из-за своих размеров опухоль сдавливала левый главный бронх и не позволяла левому легкому участвовать в акте дыхания. Состояние девочки стало тяжелым, нестабильным из-за недостаточности кровообращения, дисбаланса легочного кровотока, отека легких. Пресс-служба Педиатрического университета

О ситуации узнали в СПбГПМУ. Ректор вуза и главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов немедленно поручил обеспечить прием пациентки и организовать лечение.

Новообразование было больших размеров и располагалось, расслаивая своим ростом эндокард и миокард. Требовалось точно продумать ход операции – сомнений в необходимости хирургического лечения не было. Ректор поручил дать список всего, что необходимо для вмешательства и последующего выхаживания девочки. Практически все оборудование и расходные материалы были в наличии, то, что требовалось дополнительно, немедленно приобрели. Андрей Нохрин, заведующий кардиохирургической службой Педиатрического университета

Операция стартовала 20 ноября, врачи действовали ювелирно точно. Важнейший поворотный момент – определение характера опухоли морфологами кафедры патологической анатомии. Биопсию выполнили на открытом сердце из-за того, что образование проросло в ткани.

Исследовав фрагмент тканей, определили, что опухоль доброкачественная. После этого работа продолжилась.

Предварительно каждое действие было проговорено на консилиумах, определены сферы ответственности, каждый около операционного стола "знал свой маневр". Такой подход – традиционный в нашей клинике, он идет от традиций великих ученых и практиков, работавших здесь и спасавших детей. В этой, да и других операциях, вообще во всей работе главное – внутренняя готовность сотрудников и идеология организации. Мы привыкли как к тому, что шанс есть всегда, и его надо использовать, невозможно или безнадежно – слова не из нашего лексикона. Дмитрий Иванов, ректор Педиатрического университета

Операция завершилась успешно. Размеры опухоли составили 10х7х3,2 сантиметров, а масса – 103 грамма.

После удаления образования ребенку потребовались пролонгированное искусственное кровообращение и интенсивная терапия в отделении анестезиологии и реанимации с кардиохирургической патологией.

Девочке предстоит большой путь реабилитации. В настоящее время врачи и психологи вуза постоянно находятся на связи с ее родителями.

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Видео, фото: пресс-служба СПбГПМУ