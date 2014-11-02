Врач Педиатрического университета прооперировал младенца с пороком сердца в Сыктывкаре

Ребенку успешно выполнили клипирование открытого артериального протока.

Врач Педиатрического университета Виталий Суворов провел операцию младенцу с врожденным пороком сердца в Сыктывкаре. Об этом 27 декабря рассказали в вузе.

Недоношенный мальчик родился в конце ноября, его вес составлял всего 720 граммов. Вскоре медики обнаружили, что у ребенка не закрылся артериальный проток.

Пока ребенок развивается внутриутробно, открытый артериальный проток необходим для обеспечения нормальной гемодинамики плода. Когда после рождения у новорожденного раскрываются легкие, и открывается малый круг кровообращения, его значение меняется: вместо положительных сторон проявляются отрицательные. Внутренние органы не получают достаточное количество крови, что приводит к ишемии, кроме того, избыток крови поступает в легкие, приводя к их отеку. Виталий Суворов, сердечно-сосудистый хирург Перинатального центра СПбГПМУ

К петербургским врачам обратились за помощью специалисты из Республики Коми. При учете тяжелого состояния мальчика ректор Дмитрий Иванов решил провести операцию на месте, и тогда 18 декабря в Сыктывкар вылетел Виталий Суворов.

Ребенку успешно выполнили клипирование открытого артериального протока. Теперь малыша будут спасать и выхаживать в перинатальном центре Сыктывкара.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге врачи удалили арахис из бронха годовалого малыша.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета (носит иллюстративный характер)