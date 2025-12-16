В Петербурге расследуют дело врача частной клиники, который приставал к юной пациентке

Уголовное дело было возбуждено следственным отделом по Московскому району.

В Петербурге суд, удовлетворив ходатайство следователей, заключил под стражу 49-летнего мужчину, обвиняемого в совершении развратных действий. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по городу.

Уголовное дело было возбуждено следственным отделом по Московскому району. По данным следствия, фигурант, находясь в кабинете частной клиники на улице Победы, в период с декабря 2023 года по август 2024 года неоднократно совершал преступления в отношении несовершеннолетней.

В рамках расследования были проведены обыски по месту жительства и работы обвиняемого. В настоящее время следствие активно работает над установлением других возможных потерпевших от его действий.

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Фото: Piter.TV