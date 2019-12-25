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Петербургский врач погиб после драки в Ярославле
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Петербургский врач погиб после драки в Ярославле

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Агрессора арестовали 12 марта, мужчине вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Врач из Петербурга погиб в больнице после драки в центре Ярославля. На него напал водитель автомобиля, пишет 76.ru. 

Потасовка произошла еще 10 марта на Первомайской улице. Управлявший машиной избил 38-летнего медика, последний сильно ударился головой об асфальт. Его госпитализировали в Соловьевскую больницу, но спасти не удалось. Агрессора арестовали 12 марта, мужчине вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Коллеги и пациенты врача положительно отзываются о нем и не верят в смерть. Петербуржец приехал в Ярославль во время отпуска.

Ранее мы рассказывали о том, что в магазине на Новочеркасском нетрезвая рецидивистка напала на бывшую коллегу. 

Фото: ВКонтакте / БАЛТМЕД | ОЗЕРКИ 

Теги: драка, ярославль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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