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Власти Петербурга упростили правила именования улиц в честь героев СВО
Сегодня, 17:59
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Власти Петербурга упростили правила именования улиц в честь героев СВО

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Губернатор Александр Беглов подписал постановление, вносящее изменения в правила наименования городских объектов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, разрешающее использование аббревиатур при присвоении названий улицам, площадям и паркам в честь участников специальной военной операции. Документ вносит изменения в действующие правила наименования городских объектов.

Согласно новым положениям, в названиях, связанных с событиями или личностями СВО, теперь допускается применение сокращений. Ранее аббревиатуры разрешалось использовать только в случаях, когда они входили в состав официальных наименований организаций.

В городе уже существуют объекты, носящие имена героев специальной военной операции. В частности, школа №404 в Колпинском районе названа в честь десантника Максима Смирнова, погибшего при выполнении боевых задач и посмертно награжденного орденом Мужества. В 2023 году лицей №369 получил имя Героя России Александра Жихарева, который погиб во время эвакуации из горящего здания. Кроме того, имена участников СВО присвоены некоторым объектам городского предприятия "ТЭК Санкт-Петербурга".

Ранее сообщалось, что в центре Петербурга обновят Звенигородскую улицу.

Фото: КРТИ Петербурга

Теги: власти петерьурга, герои сво, улицы петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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