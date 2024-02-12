Власти Петербурга упростили правила именования улиц в честь героев СВО

Губернатор Александр Беглов подписал постановление, вносящее изменения в правила наименования городских объектов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, разрешающее использование аббревиатур при присвоении названий улицам, площадям и паркам в честь участников специальной военной операции. Документ вносит изменения в действующие правила наименования городских объектов.

Согласно новым положениям, в названиях, связанных с событиями или личностями СВО, теперь допускается применение сокращений. Ранее аббревиатуры разрешалось использовать только в случаях, когда они входили в состав официальных наименований организаций.

В городе уже существуют объекты, носящие имена героев специальной военной операции. В частности, школа №404 в Колпинском районе названа в честь десантника Максима Смирнова, погибшего при выполнении боевых задач и посмертно награжденного орденом Мужества. В 2023 году лицей №369 получил имя Героя России Александра Жихарева, который погиб во время эвакуации из горящего здания. Кроме того, имена участников СВО присвоены некоторым объектам городского предприятия "ТЭК Санкт-Петербурга".

Ранее сообщалось, что в центре Петербурга обновят Звенигородскую улицу.

Фото: КРТИ Петербурга