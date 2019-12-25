Улицы Петербурга засыпают реагентами из-за гололеда

Реагентами засыпают Смольную набережную, площадь Искусств, Малый проспект В.О., 12-ю Красноармейскую улицу.

В воскресенье, 13 декабря, в Петербурге на уборку улиц вышли дорожники и спецтехника. Об этом свидетельствует онлайн-карта на сайте комитета по благоустройству города.

Распыляют реагенты на Смольной набережной, площади Искусств, Малом проспекте В.О., 12-й Красноармейской улице. Также спецтехника замечена на Каменноостровском проспекте, Митрофаниевском шоссе, улице Харченко, Вознесенском проспекте, набережной реки Мойки и на Невском проспекте.

Согласно данным карты, ранним утром на улицы города вышли погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины и поливомойки.

Ранее мы сообщали о том, что в субботу в Петербурге выпало более 3 см снега.

Фото: Piter.TV