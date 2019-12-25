Улицы Петербурга засыпают реагентами из-за гололеда

В воскресенье, 13 декабря, в Петербурге на уборку улиц вышли дорожники и спецтехника. Об этом свидетельствует онлайн-карта на сайте комитета по благоустройству города.
Распыляют реагенты на Смольной набережной, площади Искусств, Малом проспекте В.О., 12-й Красноармейской улице. Также спецтехника замечена на Каменноостровском проспекте, Митрофаниевском шоссе, улице Харченко, Вознесенском проспекте, набережной реки Мойки и на Невском проспекте.
Согласно данным карты, ранним утром на улицы города вышли погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины и поливомойки.
Ранее мы сообщали о том, что в субботу в Петербурге выпало более 3 см снега.
Фото: Piter.TV
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