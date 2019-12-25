В субботу в Петербурге выпало более 3 см снега

Высота выпавшего снега в Петербурге ночью 12 декабря составила 3,3 см. Незадолго до снега в городе прошел ледяной дождь. По итогу с улиц вывезли 372 куб. метра снега, сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.
На уборку снега бросили всю техника, вышедшую на линии, и машины, заступившие в дежурство. Ночью город убирали более 1000 единиц спецтехники и более 1200 сотрудников ручного труда. В течение субботы уборка продолжалась. На данный момент в городе работают 18 снегоплавильных пунктов.
Председатель Комитета по благоустройства Сергей Малинин поручил руководителям дорожных специализированных предприятий обеспечить безопасность на улицах города и не допустить образования наледи на проезжей части и тротуарах.
Воскресенье в Петербурге будет сухим и холодным.
Фото: vk.com/zhit_v_moskovskom
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