В субботу в Петербурге выпало более 3 см снега

Уборка снега началась ночью.

Высота выпавшего снега в Петербурге ночью 12 декабря составила 3,3 см. Незадолго до снега в городе прошел ледяной дождь. По итогу с улиц вывезли 372 куб. метра снега, сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

На уборку снега бросили всю техника, вышедшую на линии, и машины, заступившие в дежурство. Ночью город убирали более 1000 единиц спецтехники и более 1200 сотрудников ручного труда. В течение субботы уборка продолжалась. На данный момент в городе работают 18 снегоплавильных пунктов.

Председатель Комитета по благоустройства Сергей Малинин поручил руководителям дорожных специализированных предприятий обеспечить безопасность на улицах города и не допустить образования наледи на проезжей части и тротуарах.

Воскресенье в Петербурге будет сухим и холодным.

Фото: vk.com/zhit_v_moskovskom