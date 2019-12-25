Воскресенье в Петербурге будет сухим и холодным

Осадков не ожидается, однако останется гололедица.

В воскресенье, 13 декабря, в Петербурге будет холодная погода без осадков. Подробности прогноза сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью ожидается небольшая, а днем – переменная облачность, атмосферное давление будет слабо понижаться. Влажного снега или ледяного дождя можно не опасаться, а вот под ноги смотреть пока еще нужно – гололедица из города не уходит. Юго-восточный ветер ночью будет дуть со скоростью 4-9 м/с, днем немного ослабнет – до 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит -5...-7 градусов и до -9 в окрестностях, а днем немного повысится до -3...-5.

Ранее мы рассказывали, как в Петербурге на волю выпустили двух редких сов.

Фото: pixabay