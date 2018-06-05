В Петербурге на волю выпустили двух редких сов

Птиц выпустили в честь победителей соревнования Кубка по спортивной орнитологии среди учеников школ.

В первый день зимы на территории "Парка Сергиевка" на волю выпустили двух редких сов, сообщили в Смольном.

Птиц обнаружили с многочисленными травмами, они долго восстанавливались в ветеринарной клинике, а потом проходили курс реабилитации. Птиц выпустили в честь победителей соревнования Кубка по спортивной орнитологии среди учеников школ.

По словам вице-губернатора Владимира Кириллова, орнитология – непростая, но важная и нужная наука. Важно, что молодые участники проявляют интерес к окружающему миру.

Ранее мы писали, что зимой в Петербург могут прибыть необычные птицы и редкие животные.

Фото: пресс-служба Смольного