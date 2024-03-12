Курьеры возглавили рейтинг самых востребованных вакансий в Петербурге

Средняя зарплата сотрудников служб доставки превышает 113 тысяч рублей в месяц.

Сервис "Авито Работа" опубликовал данные о наиболее востребованных вакансиях в Санкт-Петербурге за июнь 2025 года. Согласно исследованию, работодатели чаще всего размещали объявления о поиске курьеров. Средний уровень заработной платы для этой позиции составил 113 764 рубля в месяц.

Второе место в рейтинге заняли повара, которым предлагают в среднем 82 070 рублей. На третьей позиции оказались администраторы с месячным доходом около 60 104 рублей. Все три профессии гарантируют заработок выше 60 тысяч рублей.

В топ-10 популярных вакансий также вошли специалисты по складской логистике (от 80 тысяч рублей) и сотрудники розничных сетей (68-72 тысячи рублей). Аналитики отмечают стабильно высокий спрос на эти категории работников в Северной столице.

Ранее сообщалось, на какие кадры вырос и упал спрос в Петербурге за месяц.

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