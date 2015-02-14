Петербургские синхронистки привезли два серебра с чемпионата мира из Сингапура

Российская сборная по синхронному плаванию завоевала две серебряные медали

Спортсменки из Санкт-Петербурга в составе сборной России по синхронному плаванию вернулись с чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре с двумя серебряными медалями. Об этом сообщил председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь.

Награды были завоеваны в технической и акробатической программах групповых выступлений. В составе команды выступали петербурженки Анна Андрианова, Дарья Гелошвили и Елизавета Смирнова.

1 августа в специализированной школе олимпийского резерва "Невская волна" состоялась торжественная встреча спортсменок. Шантырь вручил синхронисткам Благодарственные письма Комитета по физической культуре и отметил богатые традиции этого вида спорта в городе.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходил в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

Ранее стало известно, чем занялись бы петербуржцы, если бы была возможность не работать.

Фото: Telegram / Антон Шантырь