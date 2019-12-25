В Пушкинском районе Петербурга КАМАЗ наехал на трехлетнего ребенка

Мальчик находится в крайне тяжелом состоянии после наезда вне пешеходного перехода.

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга зафиксирован случай наезда грузового автомобиля на несовершеннолетнего пешехода. Инцидент произошел 30 июля около 11 часов утра на Пушкинской улице.

Согласно информации, предоставленной ГУ МВД по региону, трехлетний мальчик внезапно выбежал на проезжую часть из-за стоявших автомобилей, где был сбит грузовиком марки КАМАЗ под управлением 65-летнего водителя. Медики диагностировали у пострадавшего ребенка тяжелые травмы, его незамедлительно доставили в больницу. Полицейские в настоящее время выясняют детали произошедшего и устанавливают степень ответственности участников дорожного происшествия.

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Фото: Piter.TV