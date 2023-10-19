В Петербурге обсудили нарастающий кадровый кризис в микроэлектронике

Крупнейшее предприятие отрасли в Северной столице вынуждено самостоятельно готовить кадры через целевые программы, так как молодежь массово выбирает модные IT-специальности.

На круглом столе в Санкт-Петербурге эксперты обсудили нарастающий кадровый кризис в микроэлектронике. По данным президента Ассоциации профориентологов Анны Яблочкиной, к 2030 году дефицит специалистов в России может достичь 5 миллионов человек, причем особенно остро проблема ощущается именно в микроэлектронике.

Современные школьники и студенты массово выбирают модные IT-специальности, тогда как инженерные направления, включая микроэлектронику, остаются без внимания, отметила Екатерина Королева, директор социальных проектов петербургского АО "Микрон". Предприятие вынуждено самостоятельно решать кадровую проблему через организацию экскурсий, целевых программ обучения и сотрудничество с ведущими вузами Северной столицы.

Эксперты подчеркивают, что сложившаяся ситуация требует срочных мер по профориентации молодежи и популяризации инженерных специальностей, чтобы обеспечить развитие стратегически важной для страны отрасли микроэлектроники.

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