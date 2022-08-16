Петербурженка описала пережитое во время мощного землетрясения на Камчатке

Екатерина Логина с детьми оказалась в эпицентре стихийного бедствия магнитудой 8,7, которое стало сильнейшим за последние 70 лет в регионе.

Камчатский край пережил самое мощное за последние 70 лет землетрясение магнитудой 8,7. Среди оказавшихся в эпицентре стихии была жительница Санкт-Петербурга Екатерина Логина, отдыхавшая с детьми в Петропавловске-Камчатском.

Мы сняли квартиру на пятом этаже, и толчки разбудили нас. Они становились всё сильнее и сильнее. Посыпалась посуда на кухне. Телевизор начал падать — его схватила и удерживала моя дочь, — рассказала женщина изданию "Комсомольская правда-Екатеринбург"

По её словам, ощущения напоминали нахождение на раскачивающейся лодке или доске для серфинга во время волнения. После первых толчков семья оперативно собрала документы и покинула здание. Во дворе они увидели разрушенную стену детского сада №15, который, к счастью, был закрыт на ремонт. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов лично посетил пострадавшее здание, построенное в 1979 году. Властями уже определены альтернативные дошкольные учреждения для воспитанников этого сада.

Как отметила Логина, с момента их приезда 23 июля постоянно ощущались небольшие подземные толчки, но 30 июля они достигли критической силы. Туристам пришлось отказаться от запланированного восхождения на вулкан и экстренно менять место проживания из-за угрозы цунами. В настоящее время в регионе продолжаются афтершоки меньшей интенсивности.

Ранее туристка из России едва не утонула, спасая 10-летнего сына в Таиланде.

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