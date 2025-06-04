Туристка из России едва не утонула, спасая 10-летнего сына в Таиланде

Медицинский персонал в Паттайе борется за жизни матери и сына, прилетевших на отдых из России.

Туристка из России едва не утонула во время попытки спасти сына в Таиланде. Соответствующей информацией с подписчиками поделились журналисты Telegram-канала SHOT. Известно, что инцидент произошел на острове Ко Лан, расположенном возле Паттайи. Волна утянула за собой двух мальчиков, которые купались в море под присмотром взрослых. Отец одного из детей успел вытащить своего ребенка, но второй пострадавший начал уходить под воду. Его спасли находившиеся на берегу местные жители на гидроцикле. Однако очевидцы вовремя не заметили, что на помощь ребенку в море кинулась его мать. Так как женщина не умела хорошо плавать, то быстро пошла на дно. Тайцы успели достать потерпевшую, которой оказали первую помощь на месте инцидента. В настоящее время россиянка и её 10-летний сын остаются в реанимации в Паттайе.

Петербург и Мурманская область стали самыми популярными направлениями у иностранных туристов.

Фото и видео: Telegram / SHOT