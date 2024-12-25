Петербург и Мурманская область стали самыми популярными направлениями у иностранных туристов

Эти регионы посещает каждый пятый турист.

На Северо-Западный федеральный округ ("Серебряное ожерелье России") приходится 20% от всех российских и иностранных туристов, если сравнивать со всей страной. А самыми популярными во всем округе оказались Петербург, Мурманская и Ленинградская области, — передают в "Вечернем Петербурге".

По статистике 2024-го года, Северную столицу так и вовсе посетили почти в полтора раза больше гостей, чем годом ранее, — рассказывает руководитель проектного офиса "Серебряное ожерелье России" Центра стратегических разработок (ЦСР) Майя Ломидзе.

Эксперт отмечает высокий уровень интереса к региону, но утверждает, что туристские потоки распределяются неравномерно.

Более 60% российских и иностранных туристов посещают Санкт-Петербург. Северная столица — безусловный туристический хит на внутреннем и международном рынках. Майя Ломидзе, руководитель проектного офиса "Серебряное ожерелье России" ЦСР

Для иностранцев, посещающих Россию, Санкт-Петербург является самым приоритетным направлением. На то есть ряд причин.

Широкая география международных полетов, удобная транспортная доступность и безусловный интерес зарубежных туристов к Петербургу способствовали тому, что по итогам 2024 года город посетили на 46% больше иностранцев, чем годом ранее. В этом году ожидается прирост около 10–15% Майя Ломидзе, руководитель проектного офиса "Серебряное ожерелье России" ЦСР

Ленинградская область занимает второе место сразу после самого европейского российского города. Следом идет Мурманская, пользующаяся спросом у гостей с Востока.

Наибольшей популярностью эти регионы пользуются среди китайских туристов. Поток из КНР довольно быстро восстанавливается, хотя пока не достиг показателей допандемийного 2019 года. Майя Ломидзе, руководитель проектного офиса "Серебряное ожерелье России" ЦСР

Но не только на три этих региона есть спрос у иностранцев. Интуристы также нередко интуристы выбирают и Карелию, Калининградскую, Архангельскую, Вологодскую области и также Великий Новгород или Псков.

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Фото: Piter.TV