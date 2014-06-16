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В Неве утонула пожилая петербурженка
Сегодня, 18:51
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В Неве утонула пожилая петербурженка

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Трагедия произошла 13 августа.

Пожилая женщина утонула в Неве. Карета скорой помощи забрала погибшую с набережной Кутузова. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. 

Трагедия произошла 13 августа. Женщину доставили в Мариинскую больницу, однако к тому времени она уже скончалась. Сейчас выясняются все подробности произошедшего.

Ранее пенсионерка из Петербурга лишилась квартиры и 7 млн из-за лжеследователя. Злоумышленник заявил, что некто пытается снять деньги со счетов пенсионерки и переоформить принадлежащую ей квартиру.          

Фото: Piter.tv
 

Теги: нева, петербурженка, скорая помощь, утопленник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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