В Неве утонула пожилая петербурженка

Трагедия произошла 13 августа.

Пожилая женщина утонула в Неве. Карета скорой помощи забрала погибшую с набережной Кутузова. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла 13 августа. Женщину доставили в Мариинскую больницу, однако к тому времени она уже скончалась. Сейчас выясняются все подробности произошедшего.

Ранее пенсионерка из Петербурга лишилась квартиры и 7 млн из-за лжеследователя. Злоумышленник заявил, что некто пытается снять деньги со счетов пенсионерки и переоформить принадлежащую ей квартиру.

Фото: Piter.tv

