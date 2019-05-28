  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пенсионерка из Петербурга лишилась квартиры и 7 млн из-за лжеследователя
Сегодня, 17:43
135
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Пенсионерка из Петербурга лишилась квартиры и 7 млн из-за лжеследователя

0 0

Злоумышленник заявил, что некто пытается снять деньги со счетов пенсионерки и переоформить принадлежащую ей квартиру. 

В Петербурге 82-летняя жительница стала жертвой лжеследователя. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонил мужчина и представился следователем.  Злоумышленник заявил, что некто пытается снять деньги со счетов пенсионерки и переоформить принадлежащую ей квартиру. 

Петербурженка перевела на счет мошенников 1 млн 246 тысяч рублей. Затем она продала квартиру и отдала еще 5,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы публиковали видео, как из грузовика вылетела труба на КАД в Петербурге.

Фото: Piter.tv
 

Теги: деньги, квартира, мошенник
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии