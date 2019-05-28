Пенсионерка из Петербурга лишилась квартиры и 7 млн из-за лжеследователя

В Петербурге 82-летняя жительница стала жертвой лжеследователя. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.
Пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонил мужчина и представился следователем. Злоумышленник заявил, что некто пытается снять деньги со счетов пенсионерки и переоформить принадлежащую ей квартиру.
Петербурженка перевела на счет мошенников 1 млн 246 тысяч рублей. Затем она продала квартиру и отдала еще 5,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы публиковали видео, как из грузовика вылетела труба на КАД в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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