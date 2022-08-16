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Видео: из грузовика вылетела труба на КАД в Петербурге

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В результате происшествия никто не пострадал. 

В Петербурге на КАД из грузовика выпала труба на проезжую часть. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел во вторник, 16 августа. Грузовой автомобиль двигался в третьем ряду, из кузова выпала труба и покатилась по проезжей части. В результате происшествия никто не пострадал. 

Ранее мы писали, что продажа шапки стоила пожилой петербурженке 1 млн рублей. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Константин Степанов

Теги: грузовик, кад, труба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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