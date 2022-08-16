Видео: из грузовика вылетела труба на КАД в Петербурге

В результате происшествия никто не пострадал.

В Петербурге на КАД из грузовика выпала труба на проезжую часть. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел во вторник, 16 августа. Грузовой автомобиль двигался в третьем ряду, из кузова выпала труба и покатилась по проезжей части. В результате происшествия никто не пострадал.

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