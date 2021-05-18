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Продажа шапки стоила пожилой петербурженке 1 млн рублей
Сегодня, 14:45
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Продажа шапки стоила пожилой петербурженке 1 млн рублей

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Женщина обратилась в правоохранительные органы.

Вечером понедельника, 15 августа, в полицию Кировского района обратилась 69-летняя женщина, сообщившая о мошенничестве на 1 млн рублей. Как выяснилось, попытка продать шапку обернулась для пенсионерки потерей крупной суммы. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам потерпевшей, 13 августа ей поступил звонок от покупательницы, которая захотела купить у пожилой дамы головной убор на бесплатном сервисе объявлений. Чуть позже женщин позвонила повторно и попросила вернуть ей часть денег, которые она якобы перевела случайно. Поверив обманщице, пенсионерка прислала на номер её кошелька  1 млн 95 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее в  Петербурге задержали мошенников, присвоивших себе имущество блокадницы.

Фото: Pxhere

Теги: avito, криминал, мошенничество, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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