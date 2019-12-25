В Петербурге задержали мошенников, присвоивших себе имущество блокадницы

Злоумышленники вошли в доверие к одинокой 81-летней пенсионерке и перевезли её в деревню Горбунки, где она позже и скончалась.

Правоохранители задержали в Северной столице группировку мошенников, которые присвоили себе квартиру и пенсию одинокой блокадницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Банда специализировалась на завладении обманным путём квартирами одиноких стариков. Войдя в доверие к 81-летней петербурженке, у которой не было родственников, аферисты перевезли её в деревню Горбунки. Женщина скончалась там весной 2018 года, а злоумышленники незаконно получили квартиру на Искровском проспекте и земельный участок в Ломоносовской области.

В государственные службы поступили фиктивные документы на имущество бабушки. В итоге её квартиру продали за 4,5 млн рублей. Один из участников банды получал за женщину пенсию даже после её смерти.

Полицейские задержали подозреваемых. Среди них оказались трое мужчин в возрасте от 54 до 65 лет и молодая женщина. Было возбуждено 2 уголовных дела по статье "Мошенничество", двое фигурантов уже заключены под стражу. Остальным изберут меру пресечения в ближайшее время.

Ранее мы сообщили о том, что в Луге росгвардейцы задержали грабителя-рецидивиста.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти