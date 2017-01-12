В Луге росгвардейцы задержали грабителя-рецидивиста

Преступник хотел пронести продукты через кассу и оказал сопротивление при задержании.

Накануне вечером, 10 августа, в супермаркете на проспекте Урицкого в Луге один из покупателей решил пронести через кассу неоплаченные продукты, положив их в рюкзак. Стоимость ущерба составила 2 900 рублей.

Работник магазина заметил кражу и попытался остановить вора, однако преступник достал нож и начал угрожать персоналу расправой. Продавцы успели нажать кнопку тревожной сигнализации, сообщили в пресс-службе региональной вневедомственной охраны.

Сотрудники Росгвардии, прибывшие незамедлительно, задержали преступника и доставили его в полицию. Ранее мужчину судили за кражу и грабеж. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv