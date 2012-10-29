Петербурженка с двумя паспортами попала впросак из-за 400 штрафов

Штрафы на сотни тысяч рублей сорвали выезд петербурженки за границу.

Жительница Санкт-Петербурга не смогла выехать за границу из-за долгов по штрафам, сообщает пресс-служба ГУФССП России по городу.

У женщины было почти 400 штрафов за нарушение ПДД на общую сумму 271 тыс. руб. По решению суда ей ограничили выезд из России и запретили пользоваться водительскими правами. Путешественница, имеющая два гражданства, собиралась отправиться за рубеж, но узнала о запрете через "Госуслуги".

После визита в отдел судебных приставов Центрального района она оплатила не только штрафы, но и 200 тыс. руб. исполнительского сбора. Только после этого ограничения были сняты.

Фото: pxhere.com