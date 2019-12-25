Радиоэлектронная отрасль Петербурга показала полуторакратный рост производства

Индекс промышленного производства отражает изменение объемов выпуска продукции по сравнению с предыдущим периодом.

По данным городского комитета по промышленности, предприятия отрасли отгрузили продукции на 230 млрд рублей за полгода.

Как сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов, индекс промышленного производства города в 2025 году прогнозируется на уровне 107-108%. Наибольший вклад в этот рост внесли предприятия радиоэлектронного кластера, увеличившие объемы производства в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Особенно динамично развивается сегмент производства компонентов для беспилотных летательных аппаратов, где прирост составил 30%, отметил Ситов. Значительный рост продемонстрировало и автомобилестроение — перезапуск двух автозаводов позволил увеличить выпуск машин на 20%, а индекс промышленного производства в этом секторе достиг 122%.

Ранее сообщалось, что промышленный сбор увеличит цены на продукцию петербургских предприятий.

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