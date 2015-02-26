Промышленный сбор увеличит цены на продукцию петербургских предприятий

Эксперты предупреждают: нововведение Минпромторга может привести к росту стоимости товаров и снижению рентабельности производителей.

Министерство промышленности и торговли России планирует ввести промышленный сбор в ключевых отраслях. Согласно заявлению министра Антона Алиханова, собранные средства направят в специализированные фонды для поддержки этих же секторов. РБК Петербург выяснил у экспертов, как нововведение скажется на предприятиях Северной столицы.

В действующем федеральном законе "О промышленной политике в Российской Федерации" термин "промышленный сбор" отсутствует. Известно, что механизм будет частично напоминать утилизационный сбор в автопроме: его будут платить как за импортные, так и за российские товары, но для отечественных производителей предусмотрена бюджетная компенсация в зависимости от уровня локализации.

Пока Минпромторг не раскрывает детали, но среди отраслей, которые могут попасть под сбор, называют микроэлектронику и радиоэлектронную промышленность. В Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Санкт-Петербурга положительно оценивают опыт утильсбора для автопрома, однако по промышленному сбору остается много неясностей.

По поводу промышленного сбора ждем разъяснений от Минпромторга. Пока не определены механизмы администрирования и перечень продукции, на которую он будет распространяться. Важно учитывать мнение самих производителей. Александр Ситов, глава КППИТ

Ситов подчеркнул, что создание государственных фондов поддержки электроники "поможет решить проблему финансирования отрасли в условиях, когда нет времени на постепенное развитие". Генеральный директор Fplus Михаил Волков отметил, что давно выступает за введение такого сбора, поскольку российским производителям сложно конкурировать с импортом из-за низких таможенных пошлин.

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