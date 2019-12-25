Впервые участника протестной акции 21 апреля в Петербурге наказали обязательными работами

Было прекращено только одно дело.

Накануне районные суды Петербурга рассмотрели более 100 дел за участие в несогласованной протестной акции 21 апреля. Одного из участников митинга наказали обязательными работами. Такой приговор после мероприятия в поддержку Алексея Навального вынесли впервые, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Обязательные работы в виде 70 часов назначил Колпинский районный суд. Он успел рассмотреть больше всего материалов — 34. Из них 5 были возвращены, 23 человека оштрафовали на 10 тыс. рублей, 2 человек — на 15 тыс. рублей. Также суд постановил арестовать трех человек на 7 суток и двух человек на 10 суток.

Больше всего арестов вынес Невский районный суд. Под административным арестом на срок от 4 до 15 суток будет находиться 31 человек.

Приморский районный суд прекратил одно дело.

Ранее Piter.TV показал основные моменты с протестной акции 21 апреля.

Фото: Piter.TV