Прокуратура помогает петербурженке с детьми вернуться в свою квартиру на Малом проспекте П. С.

Жильцы сменили замок от входной двери и отказались передавать новые ключи.

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку соблюдения жилищного законодательства по обращению матери двоих детей. Об этом рассказали 3 февраля в надзорном ведомстве.

Женщина в общей долевой собственности имеет квартиру в одном из домов по Малому проспекту П. С. Четверо жильцов препятствуют ей и сыновьям проживать у себя дома: они сменили замок от входной двери и отказались передавать новые ключи.

Районный прокурор направил в суд исковое заявление об устранении препятствий в пользовании жильем, оно находится на рассмотрении.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге предложили установить единые правила для сделок с жильем, в котором есть доли несовершеннолетних.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга