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Прокуратура помогает петербурженке с детьми вернуться в свою квартиру на Малом проспекте П. С.
Сегодня, 14:31
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Прокуратура помогает петербурженке с детьми вернуться в свою квартиру на Малом проспекте П. С.

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Жильцы сменили замок от входной двери и отказались передавать новые ключи.

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку соблюдения жилищного законодательства по обращению матери двоих детей. Об этом рассказали 3 февраля в надзорном ведомстве. 

Женщина в общей долевой собственности имеет квартиру в одном из домов по Малому проспекту П. С. Четверо жильцов препятствуют ей и сыновьям проживать у себя дома: они сменили замок от входной двери и отказались передавать новые ключи.

Районный прокурор направил в суд исковое заявление об устранении препятствий в пользовании жильем, оно находится на рассмотрении.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге предложили установить единые правила для сделок с жильем, в котором есть доли несовершеннолетних. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Теги: жилищное законодательство, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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