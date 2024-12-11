В Петербурге предложили установить единые правила для сделок с жильем, в котором есть доли несовершеннолетних

На эту проблему обратил внимание петербургский депутат Андрей Рябоконь, проанализировав текущие нормы законодательства.

Вопрос продажи недвижимости, в которой собственниками являются несовершеннолетние дети, остаётся сложным и порой противоречивым. Сейчас такие сделки возможны только с разрешения органов опеки и попечительства, которые должны гарантировать защиту прав детей и недопущение ухудшения их жилищных условий. Однако на практике отсутствие чётких критериев приводит к тому, что семьи с детьми сталкиваются с бюрократическими сложностями и ограничениями при попытках улучшить свои жилищные условия.

Как рассказала "Парламентская газета", на эту проблему обратил внимание петербургский депутат Андрей Рябоконь, проанализировав текущие нормы законодательства. Он отметил, что в законе "Об опеке и попечительстве" прописано требование получать разрешение органов опеки на сделки с недвижимостью, если она затрагивает интересы несовершеннолетних. Запрещается заключать сделки, которые приводят к снижению стоимости имущества ребёнка. Однако чётких критериев, как определить, ухудшатся ли условия проживания после сделки, в законе нет.

Именно поэтому парламентарий предложил внести изменения в федеральное законодательство. Его инициатива предусматривает закрепление в законе критериев, которые должны учитываться при принятии решений об отчуждении недвижимости с детскими долями. В частности, предлагается разрешать такие сделки только в случае, если приобретаемое жильё будет одновременно больше по площади и дороже по стоимости. Это, по мнению автора инициативы, позволит устранить субъективный фактор в работе органов опеки и минимизировать риски нарушения имущественных прав несовершеннолетних.

Однако в Госдуме предложение встретили с осторожностью. Председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина считает, что излишняя детализация в законе не требуется. По её мнению, уже сейчас существуют подзаконные акты, регулирующие эту сферу, и чёткое указание на стоимость и площадь не всегда объективно отражает интересы ребёнка. Например, формально большая по площади квартира может оказаться менее комфортной для жизни.

Проблема также заключается в отсутствии единых подходов к рассмотрению таких сделок в разных регионах. В одних муниципалитетах достаточно зачислить вырученные от продажи средства на специальный счёт ребёнка, в других требуют, чтобы взамен было приобретено жильё, не уступающее предыдущему по условиям. Это создаёт путаницу и нередко приводит к конфликтам между семьями и органами опеки.

Рябоконь подчёркивает, что неопределённость в законодательстве не только ограничивает права добросовестных семей, но и создаёт риски для коррупционных схем. Недобросовестные родители, находящиеся под влиянием чёрных риелторов и нечестных чиновников, могут использовать правовые "лакуны" для махинаций с детской недвижимостью, что в итоге вредит самим детям.

Если федеральные власти сочтут изменения в закон излишними, депутат предлагает хотя бы разработать новый подзаконный акт с едиными и понятными для всех субъектов правилами. Это позволило бы стандартизировать процедуры, сделать их прозрачными и защитить права детей во всех регионах страны.

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