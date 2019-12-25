На стройплощадке станции метро "Броневая" возводят внутренние конструкции стартового котлована

Для проходки наклонного хода задействуют щит "Аврора".

На строительной площадке будущего вестибюля станции "Броневая" Красносельско-Калининской линии ("коричневая" ветка) начался новый этап работ. Как сообщает Telegram-канал "Подземник", специалисты приступили к возведению внутренних конструкций стартового котлована.

В настоящее время ведется устройство наклонной плоскости, в которой оставят технологический проем – именно через него тоннелепроходческий комплекс "Аврора" начнет проходку наклонного хода для эскалаторов. Параллельно идет армирование распорных стен, которые станут ложем для монтажа ТПМК.

Этому предшествовал масштабный подготовительный этап: ранее был создан ограждающий контур из 166 буросекущих свай и смонтирована обвязочная балка оголовка котлована. После этого строители разработали грунт внутри контура, углубив котлован до отметки около 20 метров.

Для проходки наклонного хода задействуют щит "Аврора". Этот комплекс имеет богатый послужной список в петербургском метростроении – он успешно работал при создании эскалаторных тоннелей станций "Обводный канал", "Адмиралтейская", "Спасская" и "Горный институт".

Вестибюль будущей станции расположится на пересечении Благодатной улицы и Новоизмайловского проспекта. Станция войдет во второй участок новой ветки метрополитена.

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Фото: Telegram / Подземник