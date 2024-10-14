Средний возраст автобусов в Петербурге стал рекордно низким

В городе представили новые электробусы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провёл рабочее совещание по обновлению общественного транспорта в Автобусном парке №5. В ходе мероприятия глава города представил новейшие электробусы и автобусы, поставляемые по программе модернизации, и объявил, что средний возраст машин Пассажиравтотранса достиг рекордно низкой отметки в 3,6 года.

В свой новый век предприятие вступает таким, каким и должен быть лучший городской перевозчик — обновлённым и инновационным. Техника, которую мы видим,— это новая эпоха предприятия и всего городского транспорта. Мы планомерно исполняем поручение главы государства. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Глава Северной столицы подчеркнул, что в этом году Петербург получил крупнейшую за три года партию — 513 машин отечественного и белорусского производства. Среди представленных моделей — 10 электробусов МАЗ 303Е23, 10 автобусов особо большого класса МАЗ 216 и автобусы большого класса НЕФАЗ 5299. Все они доступны для маломобильных пассажиров и оснащены современными системами: наклоном кузова, климат-контролем, USB-разъёмами и мультимедийными комплексами.

Отдельно Беглов отметил, что электробусы МАЗ поступили в город при поддержке президента Белоруссии Александра Лукашенко и имеют запас хода не менее 280 километров. Глава города также сообщил о планах на 2025 год: уже заключены контракты на поставку 293 автобусов большого класса (НЕФАЗ, Volgabus, ЛиАЗ), а также 120 автобусов и 100 электробусов особо большого класса МАЗ.

Фото: Смольный