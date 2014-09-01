Пиотровский назвал реконструкцию "Крестов" сложнейшей задачей

Замгубернатор Санкт-Петербурга заявил, что выбранный подход реставрации выглядит правильным.

Заместитель губернатора Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в эфире телеканала "78" прокомментировал будущее исторического комплекса зданий бывшего следственного изолятора "Кресты". Он назвал его реставрацию и редевелопмент одной из самых сложных градостроительных задач, стоящих перед городом.

Это большое событие для города инвестиционного плана. Сложнейшая задача. Объект обладает уникальной и тяжёлой историей, связанной с множеством известных имён и судеб Петербурга, что накладывает особую ответственность. Борис Пиотровский, заместитель губернатора Санкт-Петербурга

Пиотровский отметил, что, несмотря на всю сложность, выбранный подход к преобразованию территории выглядит верным. По его словам, инвесторы, работающие над проектом, активно консультируются с профессиональными экспертами и учитывают мнение горожан. Создание на месте "Крестов" нового культурного и общественно-делового пространства вице-губернатор считает правильным решением.

Те рисунки, которые я видел, показывают, что люди, которые этим занимаются, делают это с большим профессионализмом и желанием. Борис Пиотровский, заместитель губернатора Санкт-Петербурга

Напомним, проект реконструкции "Крестов", который курируют как городские, так и федеральные специалисты, был ранее представлен и получил одобрение Градостроительного совета Санкт-Петербурга. Согласно концепции, на территории знаменитого изолятора должен появиться музейный комплекс, офисные и общественные пространства, которые интегрируют объект в современную жизнь города, сохранив его историческую память.

Фото: Следственный изолятор №1 "Кресты"