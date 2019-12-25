Стали известны подробности о возобновлении работы завода General Motors в Петербурге

Объем инвестиций в проект оценивается в 46,43 млрд рублей.

Автомобильное производство на бывшем заводе General Motors в Петербурге начнется в первой половине 2026 года, сообщили источники из деловых кругов региона агентству ТАСС. Ранее сообщалось, что запуск производства запланирован на конец текущего и начало будущего года, однако теперь участники автомобильного рынка склоняются к началу следующего года.

Перезапуском занимается предприятие "АГМ", принадлежащее группе компаний "АГР Холдинг". Реализация амбициозного проекта намечена на территории особой экономической зоны "Шушары", где будут созданы новые мощности для развития автомобильного кластера.

Объем инвестиций в проект оценивается в 46,43 млрд рублей. Важнейшей частью плана является создание крупного научно-производственного центра общей площадью 18 тыс. кв.м. Финансирование строительства будет обеспечиваться благодаря государственному кредиту на инфраструктуру в объеме 3,1 млрд рублей.

История завода началась в 2008 году, когда General Motors открыл свое производство в Петербурге. После ухода американской корпорации площадка простаивала с 2015 года. В 2020-м активы приобрел корейский автоконцерн Hyundai, намереваясь наладить выпуск моделей Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage.

Фото: freepik (usertrmk)