В Петербурге до конца года вырастут цены на отечественные автомобили

Стоимость российских авто в Петербурге приблизится к двум миллионам рублей.

До конца 2025 года стоимость отечественных автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличится на 5–7% по сравнению с октябрем, сообщили в пресс-службе сервиса "Авто.ру" в комментарии РБК Петербург.

По данным аналитиков, в октябре средняя цена российских машин у дилеров региона выросла на 3% относительно сентября и составила около 1,7 миллиона рублей.

При этом общая средняя стоимость новых автомобилей в Петербурге и Ленинградской области в октябре снизилась до 3,27 миллиона рублей, что на 3,5% меньше сентябрьских показателей. Незначительное снижение (менее 1%) наблюдалось и у машин китайских марок — средняя цена составила 3,57 миллиона рублей, что на 17 тысяч меньше предыдущего месяца.

Отечественные автомобили, напротив, продолжили дорожать. В компании отметили, что рост цен связан с увеличением числа предложений новой марки Tenet, количество объявлений по которой выросло в полтора раза по сравнению с сентябрём.

