Продажи LADA Largus возобновили в Петербурге

Автоэксперт Денис Гаврилов сообщил в соцсетях, что продажи автомобилей LADA Largus возобновлены в Петербурге спустя две недели вынужденного перерыва, вызванного выявленным техническим изъяном.

Некоторые автодилеры Cеверной столицы уже приступили к выдаче клиентам моделей LADA Largus. Причина приостановки заключалась в потенциальном дефекте рулевой системы у всей линейки. Ограничение затронуло примерно 5 тыс. транспортных средств.

За 9 месяцев 2025 года в Петербурге реализовано более 1,5 тыс. автомобилей LADA Largus, что соответствует доле рынка в 24%. Таким образом, марка LADA стабильно сохраняет вторую позицию по объему продаж в регионе, уступая лидерство бренду Haval.

