Петербуржцам могут разрешить закрывать свои дворы для въезда посторонних автомобилей

Все барьеры должны устанавливаться согласно утвержденной документации, разработанной и согласованной с комитетом по градостроительству и архитектуре.

Владельцам жилья в многоквартирных домах Петербурга могут разрешить закрывать свои дворы для въезда посторонних автомобилей. Эти изменения в законодательство обсуждаются властями города, сообщает 78.ru со ссылкой на комитет имущественных отношений Северной столицы.

Такое решение особенно важно на фоне распространения платных парковочных зон в городе. Предполагается, что эта мера будет доступна лишь тем жителям, у которых есть права на использование придомовой территории. Они смогут установить шлагбаумы, заборы и ворота, но эти ограждения не должны препятствовать проходу к общественным местам и подъездным путям.

Часть земельных участков возле жилых зданий не принадлежит жильцам и считается общей территорией. Установка каких-либо ограждений на таких участках запрещена законом. Все барьеры должны устанавливаться согласно утвержденной документации, разработанной и согласованной с комитетом по градостроительству и архитектуре. Незаконно установленные конструкции подлежат демонтажу.

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Фото: Piter.TV