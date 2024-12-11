Рынок долгосрочной аренды квартир активизировался в Петербурге

Параллельно с увеличением предложения начинает восстанавливаться и спрос.

После новогодних праздников на рынке долгосрочной аренды в крупных городах, включая миллионники, постепенно возобновляется активность. Сервис "Яндекс Аренда" зафиксировал общее увеличение предложения на 7,8% по всем типам квартир. В частности, экспозиция студий выросла на 8,9%, однокомнатных квартир — на 11,6%, двухкомнатных — на 6,3%, а трехкомнатных — на 2,6%.

В Петербурге общий объем предложения по всем типам квартир за месяц вырос на 1%. В сегменте студий количество доступных вариантов увеличилось на 2,5%, однокомнатных квартир — уменьшилось на 1%, двухкомнатных — увеличилось на 1,8%, а трехкомнатных — снизилось на 0,7%.

Параллельно с увеличением предложения начинает восстанавливаться и спрос. Число просмотров объявлений о сдаче жилья на длительный срок в миллионниках увеличилось на 17,8% по сравнению с декабрем 2024 года. В Петербурге этот показатель вырос на 21%. Основное внимание арендаторы уделяют однокомнатным квартирам, на долю которых пришлось 41,7% всех просмотров в январе текущего года. Также популярны двухкомнатные квартиры, доля просмотров которых составила 28,3%. Студии интересуют 15,4% потенциальных арендаторов, а трехкомнатные квартиры — 7,4%.

Распределение интересов в Петербурге несколько отличается: 38,9% просмотров приходятся на объявления об аренде однокомнатных квартир, 24,7% — студий, 21,2% — двухкомнатных квартир и 6,2% — трехкомнатных. Медианная стоимость аренды студий в Петербурге составляет 34 тысячи рублей (уменьшившись на 1,6% за месяц), однокомнатных квартир — 40 тысяч рублей (-1,5%). Двухкомнатные квартиры в городе предлагаются в среднем за 60 тысяч рублей (-2,7%), а трехкомнатные — за 91 тысячу рублей (-1,4%).

Ранее мы сообщили о том, что спрос на "вторичку" в Петербурге увеличился на 26% по сравнению с январем 2024 года.

Фото: Piter.TV