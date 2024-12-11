Спрос на "вторичку" в Петербурге увеличился на 26% по сравнению с январем 2024 года

Средняя стоимость объектов на вторичном рынке России в январе 2025 года составила 7,7 млн рублей за квартиру и 133 тыс. рублей за квадратный метр.

Платформа "Авито Недвижимость" подвела итоги января 2025 года на рынке вторичного жилья в России. Количество предложений готовых квартир увеличилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее увеличение предложения коснулось двухкомнатных (+6%) и трехкомнатных (+5%) квартир. Среди лидеров по темпам роста — Улан-Удэ (+48%), Омск (+38%), Грозный (+33%), Кемерово (+27%), Самара (+26%) и Челябинск (+23%).

Спрос на готовое жилье по сравнению с январем 2024 года в среднем по стране вырос на 10%. Особо стоит отметить повышенный интерес к однокомнатным квартирам (+17%) и студиям (+16%). Спрос на двухкомнатные квартиры увеличился на 11%, на трехкомнатные — на 7%. Увеличение спроса на вторичное жилье отмечено в 40 из 43 городов. Наиболее выраженная динамика наблюдалась в Кемерове (+38%), Москве (+36%), Липецке (+30%), Новосибирске (+27%), Петербурге и Грозном (+26% в каждом). В Петербурге спрос на студии вырос на 16%, на однокомнатные квартиры — на 46%, на двухкомнатные — на 39%, на трехкомнатные — на 20%.

Средняя стоимость объектов на вторичном рынке России в январе 2025 года составила 7,7 млн рублей за квартиру и 133 тыс. рублей за квадратный метр. Самыми доступными по цене были объекты в Смоленске, Ульяновске и Брянске (по 4,1 млн рублей за квартиру), Астрахани (4,5 млн рублей), Ижевске, Липецке, Ярославле и Калуге (по 4,6 млн рублей). Самые высокие цены зафиксированы в Москве (34,8 млн рублей), Сочи (14,2 млн рублей) и Петербурге (12 млн рублей). В Петербурге средняя стоимость квадратного метра составила 219 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что медианная стоимость квартиры на вторичном рынке в Петербурге составила 9,8 млн рублей.

Фото: Piter.TV