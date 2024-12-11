Медианная стоимость квартиры на вторичном рынке в Петербурге составила 9,8 млн рублей

Средняя площадь предложения составляла 52,3 квадратных метра.

Аналитики сервиса "Яндекс Недвижимость" сообщают, что в январе 2025 года медианная стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке жилья в городах-миллионниках увеличилась на 0,5%, составив в среднем 138 000 рублей.

В Петербурге медианная стоимость квадратного метра готовой недвижимости в январе составила 210 000 рублей, увеличившись за месяц на 0,9%. При этом общее количество доступных предложений сократилось на 6%. Средняя полная стоимость квартиры на вторичном рынке в январе оценивалась в 9,8 миллиона рублей, а средняя площадь предложения составляла 52,3 квадратных метра.

Новосибирск занял первое место по месячному росту стоимости квадратного метра на вторичном рынке среди городов-миллионников, увеличив показатель на 1,2% до 120 000 рублей. Второе место заняла Казань с ростом на 1,1% до 180 000 рублей, а третье — Москва, где стоимость квадратного метра увеличилась на 1,1% до 351 000 рублей.

Самыми дорогими городами на вторичном рынке жилья остались Москва (рост на 1,1% до 351 000 рублей за квадратный метр), Петербург (увеличение на 0,9% до 210 000 рублей), Казань (рост на 1,1% до 180 000 рублей), Нижний Новгород (увеличение на 0,5% до 137 000 рублей) и Красноярск (рост на 0,4% до 131 000 рублей).

Ранее мы сообщили о том, что объем предложения жилья бизнес-класса в Петербурге достиг рекордного минимума за последние 13 лет.

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