Объем предложения жилья бизнес-класса в Петербурге достиг рекордного минимума за последние 13 лет

В прошлом году в Петербурге ввели в эксплуатацию 319 000 квадратных метров жилья бизнес-класса, что в 2,1 раза превышает показатели 2023 года.

К концу 2024 года объем предложений на первичном рынке жилья бизнес-класса в Петербурге составил 161 000 квадратных метров, что эквивалентно 2500 квартирам и апартаментам, согласно данным NF Group. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, площадь выставленного на продажу жилья бизнес-класса уменьшилась на 32%.

Из-за осторожного подхода застройщиков к выходу на рынок с новыми проектами, общий объем предложения за год сократился на треть, достигнув самого низкого показателя за последние 13 лет, пояснила изданию "Ведомости.Северо-Запад" аналитик-консультант NF Group Ксения Федорова.

В течение 2024 года на рынок вышли семь новых жилых комплексов в пяти районах города. Общая площадь новостроек составила 133 000 квадратных метров, что на 20% меньше, чем в 2023 году. Тем временем объемы сдачи объектов в эксплуатацию значительно возросли.

В прошлом году в Петербурге ввели в эксплуатацию 319 000 квадратных метров жилья бизнес-класса, что в 2,1 раза превышает показатели 2023 года. Разрешения на ввод получили 18 жилых комплексов. В итоге доля квартир и апартаментов в готовых домах в общем объеме предложения увеличилась на 11 процентных пунктов, достигнув 26%. Однако в 2025 году ожидается снижение объемов ввода в эксплуатацию жилья бизнес-класса до минимально возможного уровня. Согласно разрешающим документам, в этом году планируется завершить строительство всего трёх жилых комплексов общей площадью 22 000 квадратных метров.

Опрошенные эксперты и представители девелоперских компаний связывают сокращение объёмов предложения жилья бизнес-класса с рядом факторов, включая дефицит земельных участков в привлекательных для данного сегмента локациях.

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