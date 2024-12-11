Петербуржцев стали на 20% чаще приглашать работать за границу

Меньше всего предложений поступает от работодателей из Эквадора, Филиппин, Мадагаскара и Кубы — отклики от этих стран приходят крайне редко.

За прошедший год количество откликов на резюме петербуржцев от зарубежных работодателей выросло на 20%. Наиболее активными оказались компании из Беларуси (более 22 тысяч предложений), Казахстана (16,4 тысячи) и Грузии (10,7 тысячи), как сообщила пресс-служба hh.ru 6 февраля.

Особенное внимание привлекают работодатели из Турции — число приглашений от них увеличилось на 160%. Также значительный рост интереса наблюдается со стороны китайских компаний (+340%), тайских (+328%) и сербских (+347%).

Меньше всего предложений поступает от работодателей из Эквадора, Филиппин, Мадагаскара и Кубы — отклики от этих стран приходят крайне редко.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы перечислили главные факторы при выборе работы.

Фото: Piter.TV